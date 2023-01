Konflikte : Besetztes Braunkohledorf: Rheinland-pfälzische Polizisten zur Räumung nach Lützerath abkommandiert

Trier Klimaaktivisten halten das nordrhein-westfälische Örtchen Lützerath besetzt. Bald soll geräumt werden – mit Unterstützung auch von rheinland-pfälzischen Polizisten. Warum das?

Lützerath: 300 Menschen besetzen das Dorf, noch immer reisen Menschen an

Der Energiekonzern RWE will das rheinische Lützerath im Westen von Nordrhein-Westfalen abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen. Boden und Häuser des von Ackerbau geprägten Ortes gehören RWE. In den verbliebenen Räumlichkeiten, deren einstige Bewohner weggezogen sind, wohnen nun allerdings Aktivisten, die Widerstand angekündigt haben. Sie sehen für das Abbaggern und Verbrennen der Kohle keine Notwendigkeit.

Mit einer Räumung des direkt am Braunkohletagebau Garzweiler gelegenen Weilers ist nach Angaben des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach ab Mittwoch oder an den Folgetagen zu rechnen. In Lützerath gebe es sieben verbarrikadierte Häuser und 27 Baumhäuser. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort derzeit etwa 300 Menschen auf, es finde noch Anreiseverkehr statt.