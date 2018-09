später lesen Luftballon löst Flächenbrand aus Teilen

Twittern

Teilen



Ein Luftballon hat in Remagen (Landkreis Ahrweiler) vermutlich erst einen Kurzschluss und dann einen Flächenbrand ausgelöst. Ein Zeuge hatte der Polizei gemeldet, dass ein „Kirmesluftballon“ in eine Stromleitung geflogen sei, sagte ein Sprecher am Sonntag. dpa