Lufthansa-Chef hat kaum Gegenwind zu erwarten

Mit einem Rekordgewinn im Rücken geht Lufthansa-Chef Carsten Spohr in die Hauptversammlung seines Unternehmens. Während der Konkurrent Air France/KLM in eine Krise trudelt, hat der Vorstandschef des größten Luftverkehrskonzerns Europas heute in Frankfurt kaum Gegenwind zu erwarten. Im Geschäftsjahr 2017 hat der Dax-Konzern mit 2,37 Milliarden Euro den dritten Rekordgewinn in Folge eingeflogen. Die Anteilseigner sollen in Form einer von 50 auf 80 Cent erhöhten Dividende an dem Erfolg teilhaben. dpa