20.000 Beschäftigte betroffen Lufthansa-Warnstreik: Das müssen Flugreisende am Lux-Airport wissen

Flugreisende, die von diesem Streik betroffen sind, sollen Informationen per E-Mail oder in der Lufthansa-App erhalten. Die Fluggesellschaft will so die Informationen über Streichungen und Umbuchungsmöglichkeiten kommunizieren. Die Lufthansa empfiehlt Fluggästen außerdem, regelmäßig ihre Webseite zu besuchen. Dort solle es fortlaufend Updates geben. Wichtig zu wissen: Streikbedingt gestrichene Flüge können Kunden stornieren, um ihr Geld zurück zu bekommen.