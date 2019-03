später lesen Luftrettung wendet sich gegen Hubschrauber-Vergabeverfahren Teilen

Der im Fall der Vergabe eines neuen Standorts für einen Rettungshubschrauber in der Westpfalz vor Gericht gestellte Antrag geht auf die DRF Luftrettung zurück. Das sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Stuttgart. dpa