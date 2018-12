später lesen Lukas Dauser turnt künftig für die TG Saar FOTO: Frank Hammerschmidt FOTO: Frank Hammerschmidt Teilen

Twittern

Teilen



WM-Finalist Lukas Dauser turnt ab der kommenden Saison für den Bundesligisten TG Saar. Das bestätigten die Saarländer am Donnerstag. Der 25-jährige Münchner, der am vergangenen Wochenende noch mit der KTV Obere Lahn deutscher Mannschaftsmeister geworden war, gilt als einer der wichtigsten Hoffnungsträger der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart und die Olympischen Spiele in Tokio 2020. „Lukas ist ein Ausnahmekünstler am Barren. dpa