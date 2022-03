Landtagswahl : Luksic beklagt „mediale Fokussierung“ auf große Parteien

Saarbrücken FDP-Landesvorsitzender Oliver Luksic hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl im Saarland mit einer schwierigen Ausgangslage zu erklären versucht. „Es gab eine extreme mediale Fokussierung auf die beiden großen Parteien, auf die Frage, wer den MP stellt - und da sind wir ein Stück weit unter die Räder geraten“, sagte er am Sonntag in Saarbrücken.

Die FDP habe einen engagierten Wahlkampf gemacht. „Wir haben getan, was wir konnten“, sagt er. Die Liberalen seien allerdings in der Regel in Deutschlands kleinstem Flächenland „immer unter dem Bundestrend“.