Luther-Jubiläum am 16. April digital

Worms Der Festakt zur Eröffnung des Luther-Jubiläums am 16. April (16.00 Uhr) in Worms mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird digital stattfinden. Das teilte die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Alle Beteiligten sollten ursprünglich ohne Gäste in Worms zusammenkommen. Wegen steigender Infektionszahlen hätten sich die Verantwortlichen aber entschlossen, die Veranstaltung in ein digitales Format umzuwandeln, hieß es. Steinmeier hält eine Ansprache per Video. Der SWR überträgt die Veranstaltung auf seiner Homepage.

Am 18. April ist es 500 Jahre seit Martin Luthers Auftritt auf dem Wormser Reichstag her. Der Reformator hatte sich dort 1521 geweigert, seine Schriften zu widerrufen. „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen“ - diese Worte soll er als Gegenrede zu Kaiser und Papst gesprochen haben. Die Weigerung gilt als Schlüsselereignis der Geschichte. Die Reformation nahm ihren Lauf.

Wie die Stadt Worms weiter mitteilte, wird auch die für den 24. April geplante Verleihung des Preises „Das unerschrockene Wort“ an drei belarussische Bürgerrechtlerinnen verlegt - in den Sommer.