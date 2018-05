Luxair: Größeres Flugzeug zwischen Saarbrücken und Berlin

Die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair will auf der Strecke zwischen Saarbrücken und Berlin gegen Ende dieses Jahres ein größeres Flugzeug einsetzen. Der bisher benutzte Jet vom Typ CRJ700 mit 70 Plätzen soll dann durch ein Flugzeug des Typs CRJ900 mit 90 Plätzen ersetzt werden. „Die Auslastung ist sehr gut“, sagte Luxair-Sprecher Joe Schroeder über die bisherigen Erfahrungen mit der zum 1. Januar in Betrieb genommenen Strecke zwischen Saarbrücken und Berlin-Tegel. dpa

Luxair bedient seit Jahresanfang mit einer von der slowenischen Fluggesellschaft Adria Airways geleasten Maschine die zuvor von Air Berlin beflogene Strecke. Die saarländischen Kunden schätzten vor allem Verlässlichkeit und Pünktlichkeit der Luxair, sagte Schroeder. Bei der täglichen Zahl der Flüge - drei an Werktagen, zwei am Sonntag und einer am Samstag - werde es aber vorerst bleiben. Auch 2019 werde man das für Saarbrücken benötigte Flugzeug von Adria Airways leasen.