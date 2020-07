Fragen und Antworten : Was jetzt für Grenzpendler und Besuche gilt

Trier/Luxembrg Wer länger als 72 Stunden im Großherzogtum bleibt, dem droht Quarantäne. Wer die Regeln kontrolliert, bleibt nebulös.

Am Dienstag schaltete das Robert Koch-Institut die Ampeln auf rot – und erklärte Luxemburg offiziell zum Risikogebiet. Die Landesregierung erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, welche Einschränkungen sich daraus ergeben – und wer erst einmal beruhigt weiter die Grenzen überqueren darf.

Was gilt für die Pendler nach Luxemburg?

Extra Luxemburg verteidigt flächendeckende Tests (tgbl) Die Luxemburger Regierung hat flächendeckende Coronatests in der Bevölkerung verteidigt. Premierminister Xavier Bettel sagte am Mittwoch: „Wir können die Gesundheit der Bevölkerung nicht aufs Spiel setzen, weil uns einige Länder als Risikogebiet einstufen.“ Das so genannte Large-Scale-Testing (LST) sei immer noch der zentrale Baustein der Luxemburger Teststrategie, allerdings wolle man in Zukunft nur noch die positiv getesteten ansässigen Einwohner in der Statistik führen – die Grenzgänger fallen demnach aus der Rechnung heraus. Den Sinn des LST erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert: „Durch das manuelle Tracing finden wir größere Cluster.“ Auch die Dunkelziffer sei in Luxemburg bedeutend niedriger als in anderen Ländern. Zwar seien nur 15 Prozent der positiven Ergebnisse durch das LST bisher zustande gekommen – interessant sei aber, dass sich 41 Prozent der Neuinfizierten zum Zeitpunkt ihres Tests bereits in Quarantäne befanden. Auch im normalen Testen sei Luxemburg aktiver als die meisten anderen Länder. Trotzdem bleibt das Großherzogtum in Alarmbereitschaft: Die Krisenzelle wurde wieder ins Leben gerufen, Gemeinden und Bildungsbereich erhalten gesonderte Anlaufstellen. 40 000 Tests plant Luxemburg in den nächsten Tagen im Pflegesektor, Infektionen werden bald auch nach Kantonen aufgeschlüsselt. Einen verhalten positiven Punkt äußerte Lenert – laut den Auswertungen des Abwassers deute sich an, dass die Zahlen zumindest nicht explodieren werden. Zahlen der Neuinfektionen verlaufen linear. Sonntag will der Regierungsrat nochmal zusammentreten.

Sie sind von den Regelungen ausgenommen. Zwar schreibt eine Sprecherin der Landesregierung in ihrer Antwort an den Volksfreund: „Es gelten nun für Reisende von oder nach Luxemburg die gleichen Regelungen wie zuvor bei der Betroffenheit des Landkreises Gütersloh. Für die Rechtslage in Rheinland-Pfalz macht es keinen Unterschied, ob ein Risikogebiet in Deutschland liegt oder ein anderer Staat der Europäischen Union betroffen ist. Wer aktuell aus Luxemburg einreist, muss sich grundsätzlich zunächst in Quarantäne begeben und das örtliche Gesundheitsamt informieren.“ Allerdings schränkt sie ein: „Die Quarantäneanordnung gilt aber nicht für Berufspendler, Einreisen aus medizinischen Gründen oder bei einem sonstigen triftigen Reisegrund.“

Welche Regeln gelten für deutsche Einkäufer, Tanktouristen und Kurzbesucher, wenn sie nach Luxemburg fahren?

Auch wer etwa in Luxemburg tanken will oder einen Kurzbesuch plant, muss danach nicht in die Quarantäne. Denn es gilt laut der Antwort: „Für Menschen, die ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben, gilt die Quarantäneanordnung auch dann nicht, wenn der Aufenthalt in Luxemburg weniger als 72 Stunden betragen hat.“ Klar ist damit aber ebenso: Wer einen Urlaub von mehr als drei Tagen in Luxemburg plant, der muss sich danach in Quarantäne begeben und das örtliche Gesundheitsamt informieren. Grundsätzlich rät das Land: „Wer immer auf eine Reise verzichten kann, sollte besser zuhause bleiben.“

Gibt es weitere Ausnahmen, wenn Menschen aus der Region Luxemburg besuchen wollen?

Als triftigen Reisegrund, bei dem nach Angaben der Landesregierung nicht die Quarantäneanordnungen gelten, sind explizit auch Besuche bei Lebenspartnern genannt oder die Ausübung des Sorgerechts, also der Besuch oder das Abholen und Bringen von Kindern. Die Landesregierung schreibt: Zu den Ausnahmen „zählen insbesondere soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht im eigenen Hausstand wohnenden Lebenspartners, dringende medizinische Behandlungen, Beistand oder Pflege schutzbedürftiger Personen sowie Gründe, die in Ausbildung oder Studium liegen.“

Was kommt auf Luxemburger zu, die in Rheinland-Pfalz arbeiten?

Eindeutig ist die Antwort ebenfalls mit Blick auf Luxemburger, die in Deutschland arbeiten. Für sie gelten die Ausnahmen von den Quarantänebestimmungen ebenfalls. Der komplette Auszug aus der Antwort, der für Deutsche und Luxemburger gilt: „Die Quarantäneanordnung gilt aber nicht für Berufspendler, Einreisen aus medizinischen Gründen, oder bei einem sonstigen triftigen Reisegrund; hierzu zählen insbesondere soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht im eigenen Hausstand wohnenden Lebenspartners, dringende medizinische Behandlungen, Beistand oder Pflege schutzbedürftiger Personen sowie Gründe, die in Ausbildung oder Studium liegen.“ Alle Berufspendler sind also ausgenommen – egal in welche Richtung sie für ihre Arbeit unterwegs sind.

Und was passiert, wenn Luxemburger Deutschland besuchen wollen?

Eindeutig ist die Aussage, dass die Quarantänebestimmungen für alle Luxemburger gelten, die aus anderen Gründen nach Rheinland-Pfalz reisen wollen, etwa für eine Reise oder alleine zum Einkaufen. Sie müssen sich der Verordnung zufolge entweder in Quarantäne begeben oder einen aktuellen negativen Test auf Sars-CoV-2 vorlegen können. In der Antwort der Regierung heißt es dazu: „Wer einen negativen Coronatest hat, der nicht älter als 48 Stunden ist, muss nicht in Quarantäne. Da Luxemburg eine sehr breite Teststrategie anwendet, können viele Menschen so eine Quarantäne vermeiden. Der Test muss immer mitgeführt werden.“

Wer soll die Regeln kontrollieren?