Anfang Juni Ungewöhnliche Einblicke: Einmal in Großherzogs Garten lunzen (Fotos)

Einmal in Großherzogs Garten lunzen: Diese Gelegenheit haben Besucherinnen und Besucher ausnahmsweise am 1. und 2. Juni. An diesem Wochenende öffnen sich im Rahmen der Veranstaltung „Rendez-vous aux jardins 2024“ (Gartenbesuche 2024), einer Initiative des Luxemburger Kulturministeriums, verschiedene Gärten, Parks und Höfe, darunter also auch Garten und Park von Schloss Berg in Colmar-Berg.