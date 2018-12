Bahn- und Busfahren wird in Luxemburg vom ersten Quartal 2020 an kostenlos sein. dpa

«Das steht uns einfach gut zu Gesicht und trägt enorm zum Image und zur Attraktivität Luxemburgs bei», sagte Premierminister Xavier Bettel am Dienstag in seiner Regierungserklärung vor dem Parlament des Großherzogtums. «Luxemburg wird das erste Land der Welt sein, in dem man den öffentlichen Nahverkehr spontan oder geplant nutzen und überall ein- und aussteigen kann, ohne sich Gedanken darüber zu machen, welche Fahrkarte man am besten kauft.»

Der Gratis-Nahverkehr ist Teil des politischen Bemühens, die Verkehrsprobleme des 600 000 Einwohner zählenden Landes zu entspannen: Jeden Tag pendeln auch rund 200 000 Menschen aus Deutschland, Frankreich und Belgien zur Arbeit nach Luxemburg.

Der kostenlose öffentliche Verkehr habe nicht nur umweltpolitische und soziale Aspekte, sagte Bettel weiter. Das Land werde auch attraktiver, wenn niemand am Bahnhof oder Flughafen über das richtige Ticket nachgrübeln müsse: «Man kann es nicht leichter machen als den Fahrschein ganz abzuschaffen.» Ein bis zum Jahr 2035 reichender Mobilitätsplan solle dafür sorgen, dass Service und Pünktlichkeit des öffentlichen Nahverkehrs verbessert werden und dass beispielsweise in Grenznähe das Parkangebot für Berufspendler ausgebaut wird.



Schon bisher wird der öffentliche Transport im Großherzogtum mit sehr niedrigen Fahrkartenpreisen zu etwa 90 Prozent durch den Staat finanziert. Jugendliche bis zu 20 Jahren und Studenten fahren bereits kostenlos. Eine Einzelfahrkarte kostet zwei Euro und gilt zwei Stunden lang im ganzen Land.



Bettel von den Liberalen bekräftigte auch die Absicht, den Konsum von Cannabis zu legalisieren. Es gehe nicht um eine Verharmlosung der Gefahren: «Wir holen den Markt aus den düsteren Ecken heraus und schützen damit die Leute, die Cannabis konsumieren.» Bettel sagte: «Dass Cannabis-Produkte konsumiert werden, ist eine Realität.» Die Produkte seien jedoch «schwer belastet» und durch hohen Gehalt des psychoaktiven Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) mit größeren Gefahren verbunden.



Im Koalitionsvertrag von Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen heißt es, es solle «unter Kontrolle des Staates eine nationale Produktions- und Verkaufskette geschaffen und damit die Qualität des Produkts garantiert werden». Die Einnahmen aus dem staatlichen luxemburgischen Cannabishandel sollen vor allem für Präventionskampagnen und die Betreuung von Suchtabhängigen verwendet werden. Bettels seit 2013 regierende Dreier-Koalition hatte bei der Parlamentswahl vom 14. Oktober 31 der 60 Parlamentsmandate errungen.