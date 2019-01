später lesen Luxemburg macht Verkehrsmittel ab März 2020 kostenlos Teilen

Twittern

Teilen



Vom 1. März 2020 an sind in ganz Luxemburg Bahn, Bus und Tram für die Benutzer kostenlos. Dies teilte Mobilitätsminister François Bausch am Montag in Luxemburg mit. „Es handelt sich um das Sahnehäubchen auf einer umfassenden Verkehrsstrategie“, sagte er am Montag in Luxemburg zur Einführung des kostenlosen öffentlichen Verkehrs im Großherzogtum. dpa