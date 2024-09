Grenzkontrollen Luxemburg mahnt Deutschland zu maßvollen Grenzkontrollen

Knapp eine Woche nach der Einführung von deutschen Grenzkontrollen hat Luxemburgs Innenminister Léon Gloden eine maßvolle Umsetzung gefordert. Vorab sei angekündigt worden, „dass unnötige Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Verkehrs“ vermieden werden sollten, teilte er in Luxemburg mit. Zudem sollte die Bundespolizei die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und auf den Alltag der Menschen in der Grenzregion so gering wie möglich halten.