Luxemburgs Finanzminister Gilles Roth Falsch gerechnet bei Grenzgänger-Überstunden? Minister in Erklärungsnot

Oh weia! Da hat sich der Luxemburger Finanzminister Gilles Roth in der vergangenen Woche wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt. Zumindest laut der gemeinsamen Pressemitteilung, die mit den beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB in der vergangenen Woche in die Öffentlichkeit gelangt ist. Darin hatte der Minister „Entwarnung“ vor einer systematischen Besteuerung von in Luxemburg gearbeiteten Überstunden deutscher Grenzgänger gegeben.