Luxemburg schließt Restaurants und Bars

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild.

Luxemburg In Luxemburg bleiben von Montag an Restaurants und viele Geschäfte wegen des Coronavirus geschlossen. Dies teilte Premierminister Xavier Bettel am Sonntagabend nach einer Sondersitzung der Regierung mit.



Auch Kneipen, Restaurants, Cafés, Kinos, Diskotheken, Theater, Bibliotheken, Schwimmbäder und Sporthallen sind bis auf Weiteres geschlossen. Allen Bürgern des Großherzogtums wurde „dringend geraten“, ohne zwingende Gründe nicht das Haus zu verlassen.

Hotels sind weiter geöffnet, deren Restaurants jedoch nicht. Von den Schließungen ausgenommen sind beispielsweise Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Optiker, Tankstellen und Banken.

Unternehmen wurde geraten, möglichst auf Heimarbeit umzustellen und ansonsten ihre Aktivitäten auf ein Minimum zu reduzieren. Auch die öffentliche Verwaltung werde sich entsprechend verhalten.