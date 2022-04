Tanken : Diesel und Benzin werden teurer: Das sind die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag

Foto: dpa/Marijan Murat

Update Luxemburg Erneut ändern sich die Preise an den Tankstellen in Luxemburg – zum Leidwesen der Autofahrer nach oben: Was man im Großherzogtum ab Samstag fürs Tanken bezahlt.

Das Nachbarland dreht erneut an der Preisschraube: In Luxemburg werden ab Samstag Diesel und Benzin wieder teurer.

Für Diesel zahlt man ab Samstag nunmehr 1,841 Euro und damit 5,9 Cent mehr, wie luxemburgische Medien am Freitagabend mitteilten. Dabei waren schon am Donnerstag 1,5 Cent mehr pro Liter fällig geworden, nämlich 1,782 Euro.