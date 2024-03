Malu Dreyer im TV-Interview Pendler nach Luxemburg: Warum mehr als 34 steuerfreie Homeoffice-Tage nicht zu erwarten sind

Und mit Blick auf andere Vereinbarungen macht des Ministerium deutlich, welche Linie es für Verhandlungen auf europäischer Ebene sehe. Es habe in diese ein Konzept eingebracht, das vom derzeit meist üblichen Arbeitsortprinzip abweiche. Stattdessen sollte „eine Besteuerung der aus der Tätigkeit resultierenden Einkünfte im Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen erfolgen.“ Vereinfacht übersetzt: Das Ministerium will erreichen, dass künftig Steuern am Wohnort und nicht am Arbeitsort gezahlt werden. Gleichzeitig sollte das Land, in dem die Pendler arbeiten, dafür „eine begrenzte, abgeltende Quellenbesteuerung der Bruttoeinnahmen ermöglicht werden, die im Ansässigkeitsstaat angerechnet wird.“ Vereinfacht: Pendler, die in Luxemburg arbeiten und in unserer Region leben, müssten dann hier Steuern zahlen. Deutschland würde dafür einen Teil der Steuern an Luxemburg abführen.