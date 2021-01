Luxemburg will Denkmal für Alt-Großherzog Jean errichten

Luxemburg In Erinnerung an den im April 2019 gestorbenen früheren luxemburgischen Großherzog Jean soll in Luxemburg-Stadt ein Denkmal entstehen. Den Beschluss der Regierung gab Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel am Dienstag bekannt - an dem Tag, an dem der Alt-Großherzog 100 Jahre alt geworden wäre.

Jean, von 1964 bis 2000 Staatschef Luxemburgs, war am 23. April im Alter von 98 Jahren gestorben. Er galt in Luxemburg als äußerst beliebt. Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt und hat gut 600 000 Einwohner.