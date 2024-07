Inflation in Luxemburg Niedrigere Preise in Luxemburg: Bleibt’s beim nächsten Index und Lohnplus für Grenzgänger?

Sinkende Erdöl- und Lebensmittelpreise in Luxemburg haben die Inflation leicht gedrückt. Doch bringt das das System der Indexierung und damit das automatische Lohnplus auch für Grenzgänger in diesem Jahr in Gefahr? Wir haben beim Luxemburger Statistikamt nachgehört.

09.07.2024 , 11:32 Uhr

Die Lebensmittelpreise in Luxemburg sinken leicht. Bringt das die nächste Indextranche in Gefahr? Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul