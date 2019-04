später lesen Luxemburgs Alt-Großherzog Jean mit 98 Jahren gestorben Teilen

Luxemburgs Alt-Großherzog Jean ist tot. Er starb im Alter von 98 Jahren im Kreise seiner Familie, schrieb sein Sohn und Amtsnachfolger Henri (64) am Dienstagmorgen in einer Erklärung. „Mit großer Traurigkeit gebe ich den Tod meines geliebten Vaters bekannt“, schrieb Großherzog Henri am Dienstagmorgen. dpa