Adel Luxemburgs Großherzog bereitet Amtsübergabe vor

Der luxemburgische Großherzog Henri (69) bereitet das Land auf einen Wechsel an der Spitze des Staates vor. Henri teilte am Sonntag die bevorstehende Ernennung seines Sohnes Guillaume (42) zu seinem offiziellen Stellvertreter mit. Die Bestellung von Erbgroßherzog Guillaume zum „Lieutenant-Représentant“ werde im Oktober erfolgen. Dieser Titel eines „Statthalters“ des Staatsoberhauptes wird in Luxemburg üblicherweise vor einem Wechsel auf dem Thron verliehen.