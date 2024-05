Kriminalität „Lydia“ will helfen: Neue Stelle für Opfer häuslicher Gewalt

König engagiert sich ehrenamtlich. „Um über meine Selbsthilfegruppe zu informieren, habe ich Plakate in der Verwaltung aufgehängt und bin in sozialen Medien aktiv“, erzählt sie. Wichtig sei auch die Vernetzung mit Institutionen, die sich mit häuslicher Gewalt auseinandersetzten. „Ich habe Kontakt zu anderen Frauen, die Selbsthilfegruppen leiten und selbst betroffen waren - etwa in Ostfriesland und in Aachen.“ Angehörige müssten verstehen lernen, warum der geliebte Mensch es so lange in einer quälenden Beziehung ausgehalten habe, bevor er sich getraut habe, zu gehen.