Lyrikpreis der Südpfalz: Ermutigung in Corona-Zeiten

Edenkoben Zusammen mit den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau hat das Künstlerhaus Edenkoben einen neuen Lyrikpreis auf den Weg gebracht. Erste Preisträgerin ist Anja Utler aus Wien.

Literaturpreise gibt es einige in Rheinland-Pfalz, aber jetzt gibt es auch einen Preis nur für Lyrik. Erhalten hat den ersten Lyrikpreis der Südpfalz die in Wien lebende Dichterin Anja Utler. Sie habe „durch ihre tiefgreifenden Erfahrungen mit Sprache immer wieder neue Konzepte und Ideen entwickelt und in ihren Gedichten in Wort“ gefasst, lobt Kulturminister Konrad Wolf (SPD). Die neue Auszeichnung sei der einzige Lyrikpreis in Rheinland-Pfalz, der dem Kulturministerium bekannt sei, sagt eine Sprecherin.