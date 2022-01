Machtkämpfe: AfD Saarland steht zur Wahl ohne Landesliste da

Saarbrücken Der parteiinterne Streit in der AfD Saarland hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Mitglieder haben ohne Wissen des Landeschefs die Landesliste zurückgezogen. Für eine neue ist die Frist abgelaufen.

Die saarländische AfD tritt zur Landtagswahl im Saarland am 27. März ohne Landesliste an. Ein bei der Landeswahlleiterin fristgerecht eingereichter Landeswahlvorschlag sei am Dienstag zurückgenommen worden, teilte die Landeswahlleiterin am Freitag in Saarbrücken mit. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen ist am Donnerstag abgelaufen.