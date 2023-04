Exklusiv Machtkampf in der AfD: Stürzen Bollinger und seine Anhänger den Trierer Frisch erneut?

In den kommenden Monaten soll die rheinland-pfälzische Alternative für Deutschland (AfD) einen neuen Fraktionsvorsitzenden wählen. Der Vorgang selbst überrascht nicht, die Wahl ist in der Satzung vorgeschrieben. Personell könnte die AfD aber für einen Paukenschlag sorgen. Dem derzeitigen Fraktionschef Michael Frisch (65) steht womöglich eine erneute Abwahl bevor. Innerhalb der Fraktion wird dem Vernehmen nach an seinem Stuhl gesägt.