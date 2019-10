CDU-Spitzenkandidatur 2021 : Machtkampf um CDU-Spitzenkandidatur

Simmern/Trier/Mainz Parteikreise rechnen damit, dass Hunsrück-Landrat Bröhr gegen Christian Baldauf antritt.

Marlon Bröhr steht davor, Christian Baldauf im Rennen um die CDU-Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2021 herauszufordern. Der 45-Jährige Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises hat für den kommenden Dienstag zu einer Pressekonferenz nach Simmern eingeladen, in der er sich zu einer Bewerbung äußern will. CDU-Kreise gehen fest davon aus, dass Bröhr dort seine Kandidatur bekannt gibt. Die CDU stimmt am 16. November beim Parteitag in Neustadt an der Weinstraße darüber ab, wer 2021 gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ins Rennen gehen soll.