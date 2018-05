später lesen Mädchen nach Stoß gegen Haltestange in Bus schwer verletzt FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Zwei Männer haben ein zwölfjähriges Mädchen in einem Bus in Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) gegen eine Stange geschubst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die beiden jungen Männer am Mittwochmorgen in den Bus ein und beschwerten sich lautstark, dass sie keinen Sitzplatz bekamen. Als sie den Bus an einer anderen Haltestelle verließen, schubsten sie die unbeteiligte Zwölfjährige gegen eine Haltestange. Das Mädchen erlitt eine Gehirnerschütterung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Polizei brachten zunächst keine Hinweise zur Identität der Täter. dpa