Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Neuwied von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das Kind habe gerade eine Straße überquert, als der Unfall passiert sei, teilte die Polizei am Montag mit. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. dpa