Mähdrescher fährt Rollstuhlfahrer an: Schwer verletzt

Woppenroth Ein Rollstuhlfahrer ist im Hunsrück mit einem Mähdrescher zusammengetoßen. Der 70-Jährige wurde dabei schwer verletzt. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Mähdrescher rückwärts, um in ein Feld einzuscheren“, sagte ein Sprecher der Polizei in Simmern am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa