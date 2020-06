Männer attackieren Biker: Zeuge schlägt sie in Flucht

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Neustadt Zwei Männer haben in Neustadt/Weinstraße einen 24 Jahren alten Motorradfahrer angegriffen - aus noch unbekanntem Grund. Einer habe das Motorrad am Samstagabend gegen 21:00 Uhr gestoppt, indem er auf die Straße lief, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Unvermittelt habe er gegen den Helm und den Oberkörper des Motorradfahrers geschlagen. Ein zweiter noch unbekannter Täter sei hinzugekommen und habe ebenfalls auf den bereits am Boden liegenden Motorradfahrer eingeschlagen. Weil ein couragierter Zeuge eingriff, hätten die beiden Täter dann von dem 24-Jährigen abgelassen und seien geflohen, hieß es weiter.