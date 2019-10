Männer greifen Frau in Speyer an und verletzen sie leicht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild.

Speyer Eine 38-jährige Frau ist am frühen Samstagmorgen in Speyer von zwei Männern angegriffen und gegen eine Laterne gedrückt worden. Die Frau konnte sich erfolgreich wehren und befreien, wurde aber leicht am Oberkörper und den Händen verletzt, wie die Polizei mitteilte.

