Männer klingeln mit Schreckschusspistole nachts an Haustür

Eine beschlagnahmte Schreckschusspistole wird in der Hand gehalten. Foto: picture alliance / dpa/Symbol

Kaiserslautern Mit einer Schreckschusspistole bewaffnet haben zwei Männer mitten in der Nacht bei einer Frau in Kaiserslautern geklingelt. Die Frau habe in der Nacht zum Samstag die Tür nicht geöffnet, sondern stattdessen die Polizei informiert, teilten die Beamten am Montag mit.

