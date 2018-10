später lesen Männer prügeln sich nach Streit am Pfandautomaten FOTO: Philipp Brandstädter FOTO: Philipp Brandstädter Teilen

Nach einem Streit über die Reihenfolge am Pfandautomaten haben sich in Kaiserslautern zwei Männer geprügelt. Die Männer hatten sich am Montagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft gegenseitiges Drängeln unterstellt und waren daraufhin aufeinander losgegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. dpa