2. Bundesliga Magdeburg erarbeitet sich torloses Unentschieden

Die SV Elversberg presste nicht ganz so aggressiv wie Hannover in der Vorwoche, schaltete aber nach Ballgewinnen schnell um und wurde durch Paul Wanner (5.) erstmals gefährlich. Magdeburg gelang es nur selten, den Ball in die gefährliche Zone zu bewegen und so blieben Strafraumszenen insgesamt Mangelware. So stand zur Pause keinem Magdeburger Abschluss aufs Elversberger Tor auch nur ein Schuss auf den Magdeburger Kasten gegenüber. Immerhin hatten die Elbestädter mal wieder eine Halbzeit ohne Gegentor überstanden - doch der Laufbereitschaft in der Defensive stand komplette Harmlosigkeit im Angriff gegenüber.