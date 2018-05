Rheinland-Pfalz und dem Saarland steht eine heiße, aber gewittrige Woche bevor. Die höchsten Temperaturen erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach unmittelbar zu Wochenbeginn: Sommerliche 31 Grad sollen dann erreicht werden. Gleichzeitig muss gebietsweise mit Schauern, Gewittern, Starkregen und Hagel gerechnet werden. In Gewitternähe kann es Sturmböen geben. dpa

Für Dienstag sieht die Vorhersage ähnlich aus. Wolken, Gewitter und Schauer wechseln sich ab bei Höchsttemperaturen bis zu 29 Grad. So soll es auch am Mittwoch weitergehen. Im Tagesverlauf und und in der Nacht sinkt das Gewitter- und Schauerrisiko. Nachts bleibt es mit Werten zwischen 12 und 16 Grad ziemlich warm.