Mainz 05 bangt vor Saisonstart gegen Stuttgart um Maxim

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 bangt vor dem Saisonstart am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart um den Einsatz von Mittelfeldspieler Alexandru Maxim. Der Rumäne, der beim 3:1 im DFB-Pokal in Aue mit zwei Treffern glänzte, zog sich im Training eine Sehnenreizung im Knie zu. dpa

„Es wäre ein Verlust, wenn er nicht dabei sein kann“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Freitag. Erst nach dem Abschlusstraining am Samstag werde die Entscheidung fallen, ob Maxim im Kader steht.

Schwarz will nach dem verpatzten Auftakt im Vorjahr erfolgreich in die Saison starten. „Wir wissen genau, wo wir nach der langen Vorbereitung stehen. Was wir uns erarbeitet haben, wollen wir auf den Platz bringen. Die Jungs wissen, was zu tun ist“, betonte der 39-Jährige.

Sollte Maxim ausfallen, gilt der Schwede Robin Quaison als Alternative. „Aber auch Kunde Malong und der junge Leandro Barreiro sind Kandidaten“, erklärte Schwarz. In der Abwehr gilt Neuzugang Moussa Niakhaté trotz der frühen Roten Karte in Aue als gesetzt. „Ich hoffe mal, dass wir am Sonntag länger als drei Minuten zu Elft spielen.“

