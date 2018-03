später lesen Mainz 05 beim Hamburger SV wohl mit Adler im Tor FOTO: Torsten Silz FOTO: Torsten Silz Teilen

Der FSV Mainz 05 kann im brisanten Abstiegsduell der Fußball-Bundesliga beim Tabellenvorletzten Hamburger SV an diesem Samstag (15.30 Uhr) wieder mit Torhüter René Adler planen. „René hat alle Trainingseinheiten mitgemacht“, berichtete Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Der Ex-Nationalkeeper und frühere Hamburger fehlte zuletzt wegen eines grippalen Infekts. Sein Vertreter Robin Zentner konnte in der Woche wegen einer Oberschenkel- und Knieprellung nicht trainieren. dpa