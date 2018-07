später lesen Mainz 05 bestreitet Testspiel gegen den 1. FC Köln Teilen

Twittern

Teilen



Der FSV Mainz 05 bestreitet am 27. Juli in Bonn ein Testspiel gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, ist es die letzte Freundschaftspartie vor dem zweiten Trainingslager im österreichischen Bad Häring (29. dpa