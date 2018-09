später lesen Mainz 05 bestreitet Testspiel gegen FC Eddersheim Teilen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 wird in der zweiten Länderspielpause der laufenden Saison ein Testspiel beim Hessenligisten FC Eddersheim bestreiten. Die Partie wird am 12. Oktober in Hattersheim-Eddersheim ausgetragen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. dpa