Mit dem erfahrenen Danny Latza anstelle des verletzten Toptalents Ridle Baku will Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) dem FC Bayern München Paroli bieten. „Danny hat sehr gute Fitnesswerte, er kann von Beginn an spielen“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. dpa