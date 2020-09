Mainz 05 im DFB-Pokal mit Mühe weiter: 5:1 gegen Havelse

Mainz Der FSV Mainz 05 bietet seinen Fans zum Pokal-Auftakt noch keinen Fußball-Leckerbissen. Gegen den Underdog aus Havelse mühen sich die Rheinhessen lange, ehe es doch noch einen klaren Sieg gibt.

Der FSV Mainz 05 hat sich mühevoll in die 2. Runde des DFB-Pokals gequält. Beim 5:1 (0:1) gegen den Viertligisten TSV Havelse wendete der Fußball-Bundesligist am Freitagabend vor 1000 Zuschauern erst in der Schlussphase eine Blamage ab. Noah Plume brachte die Niedersachsen, die ihr Heimrecht getauscht hatten, in der 17. Minute in Führung. Jean-Philippe Mateta mit einem Dreierpack in der 57., 79. und 90. Minute sowie Adam Szalai (77.) und der eingewechselte Robin Quaison (86.) drehten die Partie für den lange Zeit wenig überzeugenden Favoriten.