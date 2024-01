2. Liga Mainz 05 leiht Aymen Barkok an Hertha BSC aus

Der 25 Jahre alte Marokko-Deutsche kam in der abgelaufenen Hinrunde in 13 Einsätzen auf lediglich 310 Spielminuten. Mit Palko Dardai und Ibrahim Maza sind zwei Lenker im Mittelfeld bei Hertha noch im Aufbau. Barkok kann ihre Position übernehmen. Auch als Flügelspieler wurde der gebürtige Frankfurter eingesetzt und könnte so Fabian Reese ersetzen. Herthas stärkster Profi der Hinrunde leidet noch an den Folgen einer Corona-Erkrankung, trainierte am Mittwoch individuell. Medienberichten zufolge soll es für die Berliner eine Kaufpflicht geben, wenn Barkok eine bestimmte Zahl von Einsätzen erreicht.