Mainz 05 mit fünf Änderungen in Startelf: Fürth unverändert

Bo Svensson gibt ein Interview. Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Mainz Der FSV Mainz 05 geht mit einer auf fünf Positionen veränderten Startformation in das Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth. Trainer Bo Svensson bringt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Jeremiah St. Juste, Jean-Paul Boetius, Dominik Kohr, Anderson Lucoqui und Adam Szalai, die zuletzt beim 0:2 in Bochum nicht von Beginn an spielten.

Fürths Trainer Stefan Leitl setzt dagegen auf die gleiche Startelf wie in der Vorwoche beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld.