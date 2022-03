Bundesliga : Mainz 05: Mit Sieg gegen Bielefeld Abstand vergrößern

Der Mainzer Trainer Bo Svensson vor dem Spiel beim Interview. Foto: Torsten Silz/dpa

Mainz Personell hat Bo Svensson gegen Arminia Bielefeld wieder mehr Spielraum. Das will er nutzen, um mit dem FSV Mainz 05 dreifach zu punkten und nach zuletzt zwei Niederlagen bei Union Berlin und gegen Borussia Dortmund wieder in die Erfolgsspur zu kommen.

Ehe Anton Stach erstmals zur Nationalmannschaft reist, kann er seinem FSV Mainz 05 nur von der Tribüne aus die Daumen drücken. Viel lieber hätte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler mit seinen Teamkollegen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld um Punkte gekämpft. Doch Stach ist nach der fünften Gelben Karte zum Zuschauen verdammt. Trainer Bo Svensson will dennoch dreifach punkten. „Wir wollen den Abstand nach unten vergrößern und nach oben verringern“, sagte der Däne am Freitag.

Stachs Rolle im zentralen Mittelfeld könnte Dominik Kohr einnehmen, der nach seiner Sperre im Dortmund-Spiel zurückkehrt. Für den verletzten Niklas Tauer, der nach seinem Zusammenstoß mit BVB-Profi Jude Bellinghamam am vergangenen Mittwoch mit einer heftigen Beule am Kopf ausfällt, könnte Alexander Hack nach abgelaufener Sperre in die Startelf rücken. Es sei schade, dass Tauer nicht spielen könne. „Denn er hat das gut gemacht. Die Gesundheit geht aber vor und wir gehen kein Risiko ein“, sagte Svensson.

Ansonsten hat der 42-Jährige nach den vielen überstandenen Coronaerkrankungen personell in der erneut mit maximal 25.000 Zuschauern belegten Mewa Arena wieder mehr Möglichkeiten. „Einige Spieler mehr werden uns zur Verfügung stehen, einige aber auch noch nicht“, sagte Svensson. Fakt sei aber, dass die im Kader stehenden Spieler gesundheitlich durchgecheckt und auch spielfähig seien. Bis auf Tauer und Stach können alle Akteure aus dem Mittwochspiel eingesetzt werden. Dennoch wolle er erst abwarten, ob sie alle frisch genug sind, um gleich wieder zu spielen.

Gegen die kampfstarken Ostwestfalen erwartet der Coach ein enges Match. „Sie werden so spielen, wie man sie kennt. Sie kämpfen um jeden Meter. Wir brauchen eine Top-Leistung, um zu bestehen. Es wird Spannung bis zur letzten Minute drin sein“, sagte er. Zugleich wies Svensson darauf hin, dass es bisher immer enge Spiele gab. Zudem habe Bielefeld in der Saison auswärts schon einige Punkte geholt und viele Unentschieden. „Das zeigt, dass sie in der Lage sind, sehr enge Spiele zu führen. Das erwarte ich auch dieses Mal“, betonte Svensson.

Für Bielefeld geht es beim Blick auf die Tabelle um den Klassenerhalt. Die Ostwestfalen trennen als 15. nur zwei Punkte vom Abstiegsplatz 17. Mainz hingegen steht als Zehnter bei einem Spiel weniger bei guten 34 Zählern mittendrin. Das ist für den früheren Profi Svensson kein Grund zur Zufriedenheit. „Wir wollen uns einfach steigern und besser spielen. Im besten Fall können wir uns einen besseren Tabellenplatz erarbeiten“, sagte er. „Außerdem verliere ich nicht gern.“

© dpa-infocom, dpa:220318-99-576014/3

(dpa)