Mainz 05 muss gegen Augsburg auf Gbamin verzichten FOTO: Andreas Arnold

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss auch im nächsten Spiel auf Mittelfeldmann Jean-Philippe Gbamin verzichten. Der 22 Jahre alte Franzose leidet an Oberschenkelproblemen und wird für die Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht fit, wie er am Dienstag dem „Kicker“ sagte. dpa