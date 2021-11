Mainz 05 ohne Abwehrchef Bell und Kohr beim VfB Stuttgart

Mainz Der FSV Mainz 05 muss im Fußball-Bundesligaspiel heute (20.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart ohne den gelbgesperrten Abwehrchef Stefan Bell antreten. Mittelfeldspieler Dominik Kohr fällt wegen einer Muskelverletzung aus.

Für Bell ist David Nemeth ein Kandidat für die Startelf. In Anton Stach und Leandro Barreiro stehen zwei Kandidaten für Kohr bereit. Der Tabellenachte aus Rheinhessen, in vier Bundesligaspielen in Serie ungeschlagen, gewann zuletzt am 19. Januar 2019 in Stuttgart. Die Schwaben sind aktuell Tabellen-16.