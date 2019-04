später lesen Mainz 05 ohne Jung-Vater Latza nach Hannover Teilen

Ohne Mittelfeldspieler Danny Latza tritt Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 an. Der 29-Jährige wurde am Mittwochabend erstmals Vater. „Er soll die Zeit erst einmal nutzen und bekommt deshalb frei“, sagte Trainer Sandro Schwarz im Donnerstag. dpa