Der FSV Mainz 05 muss in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Bundesligarivalen FC Augsburg antreten. Dies ergab die Auslosung am Sonntag in Dortmund. Die Rheinhessen hatten sich in der 1. Runde beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue durchgesetzt. dpa