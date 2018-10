später lesen Mainz 05 steigt in den E-Sport ein Teilen

Twittern

Teilen



Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 wird sich zukünftig verstärkt im E-Sport engagieren. „Den Einstieg in einen in der öffentlichen Wahrnehmung ebenso noch relativ jungen, aber gleichzeitig wachstumsstarken Markt vollzieht der FSV nun auch mit seinem Bekenntnis zum FIFA-E-Sport-Bereich“, teilte der Verein am Freitag mit. dpa